(Di martedì 6 dicembre 2022) La stretta di – Il ministro della Giustizia promette una “profonda revisione” del sistema e afferma che le trascrizioni sono “spesso pilotate” – “Vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione che sia arbitraria e impropria” di. Lo dice il ministro della Giustizia, Carlo, durante l’audizione in commissione Giustizia del Senato,linee programmatiche del suo Dicastero. La diffusione degli ascolti nel corso di procedimenti “è uno strumentodi” dei, “di delegittimazione personale e spesso politica”, aggiunge il Guardasigilli, con trascrizioni “spesso pilotate”.sottolinea: “Non si è mai vista una condanna inflitta sulla sola base delle, che dovrebbero essere un mezzo di ...

Per la premier 'la notizia per il governo è chegrandi voci della manovra non ci fossero ... Leggi anche Il nuovo corso garantista dialla Giustizia: 'Revisione su intercettazioni usate per ...Lo dice il ministro della Giustizia, Carlo, durante l'audizione in commissione Giustizia del Senato,linee programmatiche del suo Dicastero. La diffusione degli ascolti nel corso di ...Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato una riforma delle intercettazioni, definendole "uno strumento micidiale di delegittimazione" ...La stretta di Nordio sulle intercettazioni: “Micidiale violazione dei diritti” - Il ministro della Giustizia promette una "profonda revisione" del sistema ...