Nordio | profonda revisione intercettazioni | troppe e strumentali

Viene meno, osserva, "la presunzione di innocenza" con scelte "pilotate" dai Pm. Il ... "Proporremo unarevisione" del sistema. MATTARELLA: DAL PNRR DIPENDE IL FUTURO DELL'ITALIA Il ...Il ministro della Giustizia Carloha annunciato unarevisione delle intercettazioni", presentando le linee programmatiche del dicastero alla commissione del Senato, dichiarando che in Italia se ne fa un "uso eccessivo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Uno “strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica”. Questo, secondo il ministro della Giustizia Carlo Nordio, sarebbero diventate le intercettazioni, scagliandosi contro la loro ...