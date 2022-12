Mondiali 2022 | Spagna e Portogallo cercano l’accesso ai quarti | i temi di oggi

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si chiudono gli ottavi di finale deiin Qatar, con le ultime due partite in programma. Lae ilai, contro il Marocco e la Svizzera. Le partite: alle 16-Marocco e alle 20-Svizzera I protagonisti: i giovani fenomeni di Luis Enrique, da Gavi a Pedri, guidati da Morata che continua a segnare; Cristiano Ronaldo che vuole raggiungere Messi, Mpbappè e Neymar, ma che inizia ad essere contestato dai suoi stessi tifosi, che lo vorrebbero in panchina; il Marocco e la Svizzera che, con storie e possibilità diverse, giocano per sovvertire i pronostici. L'articolo proviene da Italia Sera.

