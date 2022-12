Londra | il dramma di un italiano aggredito fuori da un pub | è in coma

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic – Unindopo un pestaggio. Il fattotico è avvenuto a, come riporta Tgcom24. In questo momento, il giovane lotta tra la vita e la morte., il pestaggio a un giovane: è inIl 25enneè originario di Fondi (Latina) e si chiama Marco Pannone, attualmente indopo essere statoda un pub. Il pestaggio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: il ragazzo è stato ripetutamente colpito a pugni, prima di essere lasciato a terra in condizioni agonizzanti. Successivamente è stato portato nel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital. Sabato mattina sono stati avvisati i suoi familiari in Italia, intorno alle ...

