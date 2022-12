L' Istat conferma | crescita Pil e lavoro più della media Ue | ma incognite per il 2023

(Di martedì 6 dicembre 2022) - A fine anno +3,9%, poi una brusca frenata (+0,4% il prossimo anno). Segnali positivi per l'occupazione (+4,3%), anche se nell'incremento previsto sarà appena di mezzo punto

- A fine anno +3,9%, poi una brusca frenata (+0,4% il prossimo anno). Segnali positivi per l'occupazione (+4,3%), anche se nel 2023 l'incremento previsto sarà appena di mezzo puntoAnche l'ha rivisto al ribasso le sue stime sul Belpaese per il 2023: +0,4% da +1,9% previsto ... Nell'energia si apprezza Erg , +0,54%, sostenuta dalladella raccomandazione "buy" degli ...Previsioni Istat: Pil +3,9% nel 2022, ma brusca frenata a +0,4% nel 2023. Allarme Confesercenti sulla frenata dei consumi.A fine anno +3,9%, poi una brusca frenata (+0,4% il prossimo anno). Segnali positivi per l'occupazione (+4,3%), anche se nel 2023 l'incremento previsto sarà appena di mezzo punto ...