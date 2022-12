Joao Felix | l’Atletico Madrid vuole più di 100 milioni | ci pensa il Psg e non solo

Le formazioni ufficiali Portogallo (4 - 3 - 3) : Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes;, G. Ramos, Bernardo Silva. Svizzera (...©LaPresseUn avversario non banale per la squadra lusitana, come testimonia l'ultimo scontro diretto in Nations League, vinto per 1 - 0 dagli elvetici. In totale, sono quindici le sfide tra ...Il Portogallo la sblocca subito a Lusail contro la Svizzera. Al 17' Joao Felix serve Goncalo Ramos in area che si gira in un fazzoletto e con un tiro potente sotto la traversa batte Sommer. Primo gol ...GOL!! PORTOGALLO-Svizzera 1-0. Rete di Gonçalo Ramos, che riceve palla dentro l'area da Joao Felix e scaglia il pallone sotto l'incrocio da posizione decentrata. Non impeccabile Sommer nel tentativo d ...