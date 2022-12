Genoa | esonerato Blessin | ecco Gilardino

(Di martedì 6 dicembre 2022)Alexander, è Albertoil nuovo allenatore del. I Grifoni hanno rilevato dalla panchina l’attuale tecnico tedesco a causa di risultati decisamente al di sotto delle aspettative di inizio stagione. Al suo posto pronto l’ex calciatore Alberto, già tecnico della primavera rossoblu, in attesa di scoprire quale sarà poi il tecnico definitivo per la prossima stagione di Serie B. Alexander, già in bilico nelle scorse ore, è stato dunque rilevato dall’incarico di allenatore del. Ora non ci resta da scoprira cosa succederà alla rosa.è già pronto a mettersi in gioco e a rivalutare calciatori che fin qui hanno un po’ deluso le aspettative. Segui ZON.IT su Google News.

