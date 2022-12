Buon compleanno | Bon Wei

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Bon Wei è stato tra i primi locali non tradizionali in città ad avere un doppio merito, da una parte evidenziando quello che molti sanno e pochi sanno valorizzare: la cucina cinese è una cucina regionale e parlare di un unico tipo di cucina, quella più comunemente esportata in occidente che corrisponde grossomodo alla cantonese (spesso reinterpretata), se non sbagliato di sicuro è limitativo. Accanto a questo, il ristorante di via Castelvetro ha avuto fin dall’inizio la volontà di fare alta cucina. E proprio quell’alta cucina regionale cinese che viene riportato nell’insegna è diventato un duplice manifesto da realizzare nel tempo. Poco dopo l’apertura, Bon Wei ha messo in cantiere un lavoro di ricerca durato due anni in collaborazione con la Fondazione Italia Cina, che, come primo risultato, ha portato a una serie di eventi tematici regionali e poi alla creazione di una vera e ...