Amici 22 | registrazione 6 dicembre | un’allieva eliminata dal suo professore

(Di martedì 6 dicembre 2022) Oggi pomeriggio, martedì 62022, è stata registrata una nuova puntata di22 che andrà in onda su Canale 5 alle 14 di domenica 11. Nellaodierna il pubblico presente in studio ha assistito a un nuovo colpo di scena, ovvero l’eliminazione diballerina da parte del suo stesso. Stiamo parlando di Ludovica, che è stata mandata via da Emanuel Lo.22,2022 Emanuel Lo, dopo aver visto l’esibizione di Ludovica e aver constatato che è arrivata di nuovo ultima, ha deciso di eliminarla. Ha detto di non aver cambiato idea sul fatto che balla bene, ma vuole che la sua squadra sia compatta soprattutto forte. Alessandra Celentano ha chiesto che non fosse più ...

... chi è stato eliminato Scopriamo ospiti e allievi via dalla scuola per merito diNews e SuperGuidaTV che ha rivelato gli spoiler della nuova22, spoiler 11 dicembre: una ...Cesare Cremonini ed Elisa, 42 anni lui e 44 lei, sonoda oltre 20 anni. Lo ha ricordato il cantautore bolognese qualche settimana fa, quando, in ... dalladal vivo della performance ...Amici 22, spoiler registrazione dell'11 dicembre 2022: una ballerina è stata eliminata, ex professoressa torna nella scuola.Primi spoiler sulla puntata di Amici registrata il 6 dicembre: gare, sfide e compiti per i ragazzi in uno degli ultimi speciali prima della pausa ...