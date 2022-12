Ultime Notizie – Pnrr | Fedriga | ‘Più che buchi Draghi | criticità con Conte 2 di non coinvolgere Regioni’

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Più chedirei che oggi siamo di fronte a una dotazione difficile che è quella della realizzazione delle opere, mentre la prima fase era più che altro legata alle riforme che sono state fatte in modo importante. Oggi siamo di fronte a una fase estremamente difficile per un problema strutturale del Paese, cioè la capacità di realizzazione delle opere stesse”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, a margine del primo festival delle Regioni e province autonome in corso a Palazzo Lombardia, replicando a chi gli chiedeva se l’esecutivoha lasciato deinegli obiettivi delcome affermerebbe il governo. “Non penso che si siano deiprima e delle mancanze ...

Il Sole 24 ORE

... il primo importatore mondiale di petrolio: Pechino sta facendo dietrofront sulla politica 'zero Covid', dopo le proteste avvenute in tutto il Paese nellesettimane. Gli esperti prevedono che ...Brutteper gli scalper . Nel corso degli ultimi anni, i "bagarini" (come vengono chiamati in Italia)... ma la sua disponibilità è aumentata nel corso dellesettimane e, attualmente, non è ... Ucraina, ultime notizie. Ucraina, raffica di missili dopo esplosioni in due aeroporti russi Nuovo Cda per la società di corporate relation specializzata in relazioni istituzionali e advocacy È stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Core srl, la società di corporate relation ...La situazione della Ternana in vista dell’incontro di mercoledì fra i rossoverdi e il Cagliari di Fabio Liverani ...