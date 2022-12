Traffico Roma del 05-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda sulla tangenziale est tra via del Foro Italico e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico segnalato anche un incidente temporanea chiusura in via dei Due Ponti tra via Oriolono e via Signa per la rottura di una conduttura dell’acqua deviata anche la linea bus 226 nel quartiere Parioli al da questa mattina nuovi lavori in via Domenico Cimarosa con modifiche alla viabilità tra via Luigi Boccherini e Piazza Giuseppe Verdi deviate su percorsi alternativi le linee bus 53360 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...