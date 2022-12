Tavassi svela perché non ha baciato Micol al GF Vip – VIDEO

(Di lunedì 5 dicembre 2022) EdoardoIncorvaia stanno appassionando gli estimatori del Grande Fratello Vip per merito della loro “amicizia” speciale che sta nascendo nella Casa più spiata d’Italia.non haal GF Vip Confidandosi con Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Edoardohato per quale motivo non è ancora scattato il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Edoardoe Micol Incorvaia stanno appassionando gli estimatori del Grande Fratello Vip per merito della loro "amicizia" speciale che sta nascendo nella Casa più spiata d'Italia.perché non ha baciato Micol al GF Vip Confidandosi con Donnamaria e Antonella Fiordelisi , Edoardoha svelato per quale motivo non è ancora scattato il bacio tra loro due: "Non è ...... parla dell'ex fidanzata Emma Marrone ela verità sul loro rapporto : " Con lei gli anni più ... ''Posso amare chi voglio'' Articolo successivo Barbara d'Urso ospita Guendalinain tv: ''... Tavassi svela perché non ha baciato Micol al GF Vip Edoardo Tavassi svela perché non ha baciato Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip e cosa prova per la sorella di Clizia, le sue parole.Ginevra Lamborghini svela se avrà mai una storia con Antonino, poi torna a parlare del rapporto con sua sorella Elettra.