Saronno | alcol e droga | controlli sugli automobilisti

Il Notiziario

... Collegio arcivescovile Castelli (collegi FACEC) di(VA); Collegio Ballerini (collegi FACEC)...tutti sono consapevoli che l'Italia è storicamente il Paese europeo con il minor consumo di...... ma quella mezz'ora scarsa che separa la stazione dida quella di Venegono si è poi ... Ma poi salirono i due aggressori, alterati dall': uno con una stampella, zoppicando, e l'altro con una ... Droga e alcol alla guida, a Saronno i controlli della Polizia Ricovero in ospedale per due giovani tra Busto Arsizio e Venegono Inferiore per intossicazione etilica (foto d'archivio) ...CISLAGO – Troppo alcool: ha steso un 38enne. La segnalazione della presenza, in via Cavour, di una persona che stava male è giunta alle 20.40 al centralino del 118, sono stati avvertiti i ...