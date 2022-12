Ponte Stretto Salvini “Priorità per l' Italia e interesse Ue”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Insieme a tutto il resto, c'è un'infrastruttura che non unisce solo Sicilia e Calabria ma che collega l'al Nord Europa: ilsullodi Messina è unaper me, per il governo e per milioni dini. E' di estremoper la Commissione europea e molti colleghi di altri Paesi”. Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, a margine del Consiglio Trasporti a Bruxelles. “Dopo cinquant'anni di parole, tanti convegni e parecchi milioni spesi abbiamo tutta l'intenzione di procedere per portalo a termine”, ha aggiunto.Io mi assumo l'onore e l'onere di fare una scelta, poi ci sono ingegneri che lavorano, hanno lavorato e lavoreranno sul progetto. Io ritengo che sia fondamentale, crea lavoro ...

Corriere della Sera

La Commissione Ue aspetta il progetto . Il governo lavorera' con l'obiettivo di 'partire entro due anni con i lavori per lodi Messina. Lo ha detto il ministro dei trasporti Matteo Salvini che ha aggiunto: 'La Commissione aspetta un progetto, il governo rimette in vita la societa', poi gli ingegneri lavoreranno al ...' Congratulazioni al ministro Salvini per l'appoggio concreto ottenuto dal commissario europeo ai Trasporti, Adina Valean, alla realizzazione delsullodi Messina . È un traguardo da noi tanto ambito, indispensabile per conferire finalmente alla Sicilia il ruolo che merita, quello di regione europea moderna al centro del ... Stretto di Messina: il ponte che non si è mai fatto è costato già 1,2 miliardi di euro | Milena Gabanelli BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Insieme a tutto il resto, c'è un'infrastruttura che non unisce solo Sicilia e Calabria ma ...