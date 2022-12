Omicidio Diabolik | finisce a processo Raul Esteban Calderon | le intercettazioni sono schiaccianti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ilper l’può, ora, iniziare. Così, il giudice Roberto Saulino ha rinviato a giudizio, il quale stando alla procura, è il killer travestito da runner che il 7 agosto del 2019 avrebbe freddato Fabrizio Piscitelli, nei pressi del Parco degli Acquedotti. Poi, sempre il giudice in questione ha stabilito, come informa anche Repubblica, che altre quattro persone verranno giudicate in un secondo, ovvero quello relativo al delitto del pregiudicato albanese Shehaj Selavdi, ucciso sulla spiaggia di Torvajanica. Due delitti, insomma, quello die quello relativo al pregiudicato albanese Shehaj Selavdi. Ma, tra questi, ci sarebbe un’unica scia di sangue a fare da collegamento. Forse un unico movente, ...

E' stato rinviato a giudizio dal gup di Roma Raul Calderon Esteban, accusato dalla procura di essere l'autore materiale dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolik. Piscitelli fu freddato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 in un parco della Capitale.