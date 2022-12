Corriere dello Sport

E' quello che sta accadendo all'Ivan Barto che nell'ultima sfida ha diretto la sfida degli ottavi di finale trae Senegal. Il direttore di gara, per nulla intimorito dall'evento, ...Poi, scorsi l'sulla mia destra. Aveva visto giusto, e allora mi rilassai'. Messico '70, Brasile -. Si gioca a Guadalajara, a 1000 metri d'altitudine, c'è un caldo torrido (la ... L'arbitro di Inghilterra-Senegal nella bufera: ha urlato una frase ai giocatori E’ quello che sta accadendo all’arbitro Ivan Barto che nell’ultima sfida ha diretto la sfida degli ottavi di finale tra Inghilterra e Senegal. Il direttore di gara, per nulla intimorito dall’evento, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali Qatar 2022, oggi in campo Giappone-Croazia e Brasile-Corea del Sud. DIRETTA ...