Improvvisamente Natale | Diego Abatantuono e Violante Placido | “Un set pieno di magia

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il regista Francesco Patierno, e i protagonisti Sara Ciocca,, raccontanonella nostra video intervista. Il film è su Prime Video. "A Babboci credo ancora, lascate sognare noi bambini...". E se lo dice Sara Ciocca, attrice rivelazione nonché protagonista di, bisogna davvero tornare a credere in Babbo. Soprattutto oggi, che le Festività hanno ormai un sapore diverso, più distratto e frettoloso. Allora, per riscoprire lo spirito natalizio, non perdete il family movie targato Prime Video e diretto da Francesco Patierno, che racconta di una bambina, dei suoi genitori che stanno per separarsi e di un irresistibile nonno che ...