Il governo saprà fare meglio del Reddito di cittadinanza? Scrive De Masi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nessun Paese capitalista – neppure il più ricco – è riuscito a eliminare la povertà. A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso la progressiva diffusione delle politiche economiche neo-liberiste sono state capaci di incrementare in misura esponenziale la produzione di ricchezza ma non sono riuscite a distribuirla equamente. Ogni anno il Pil del mondo aumenta di circa il 3% ma l’80% di questa immensa ricchezza aggiuntiva va nelle tasche di poche migliaia di persone già ricche. In altri termini, i Paesi del comunismo reale avevano imparato a distribuire in qualche modo la ricchezza ma non avevano imparato a produrla. Viceversa, i Paesi a economia capitalista la sanno produrre ma non la sanno distribuire. Ne consegue che il comunismo ha perso ma il capitalismo non ha vinto. Tra le forme di weladottate per attenuare gli effetti perversi della povertà, tutti i ...