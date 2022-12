Grande Fratello Vip | Luciano | Micol o Patrizia | chi sarà eliminato? I sondaggi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Parliamo di. Chiil nuovodella settima edizione delVip? In nomination sono finitiPunzo,Incorvaia eRossetti. Chi uscirà? Vi ricordo che l’ultima ad essere uscita è stata Pamela Prati un mese fa, prima dell’esplosione di CoronaVirus all’interno della Casa di Cinecittà. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra. #GFVIP pic.twitter.com/2EAWSWToG7 —(@) November 29, 2022 Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi ...

Le parole utilizzate da Stefano Fiordelisi per difendere la figlia Antonella dalle esternazioni di Micol Incorvaia , hanno letteralmente infiammato gli estimatori delVip . Clizia ha deciso di fare delle precisazioni parlando di provvedimenti legali che verranno presi a breve in difesa della sorella minore. Clizia Incorvaia difende Micol e valuta ...Commenta per primo Il web si divide su Oriana Marzol i. Ieri sera i protagonisti delVip 7 si sono dedicati al Tg con Attilio Romita, il quale ha dato la linea all'esperto di biliardo Daniele dal Moro e ad Oriana Marzoli, in veste di allieva. La showgirl ha indossato ... Grande fratello Vip, tutti gli avvenimenti di questa settimana Ecco le Anticipazioni Grande Fratello Vip della puntata di questa sera lunedì 5 dicembre 2022: sondaggi, litigate, amori e tanto altro ...Pierpaolo Pretelli, ospite a Verissimo, ha tracciato un ritratto inedito e intimo della sua vita: dalle umili origini all’amore per Giulia Salemi ...