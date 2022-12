Orizzonte Scuola

Nell'ambito del digitale il Fondo ha posto una particolare attenzione alladel futuro, stipulando due convenzioni con Skilla e IQC , importanti player nei settori del digitale ...Food Hub Academy propone una piattaforma di e -per ladi stakeholder interessati alle innovazioni del settore agroalimentare. Grow box-garden indoor è un contenitore tecnologico ... Formazione E-Learning Piattaforma Elisa: avvio iscrizioni nuovo corso per tutti i docenti La formazione rappresenta lo strumento cruciale per superare il 'mismatch', quel disequilibrio tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro ...Dalla barca nella tempesta al sottomarino in difficoltà, dall'incontro con un drago al diventare un altro: come nella realtà virtuale l'esperienza immersiva sviluppa velocemente queste abilità e compe ...