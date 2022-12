(Di lunedì 5 dicembre 2022)sulle commissioni di garanzia, alla vigilia di quella che dovrebbe in teoria essere la primadel. Laè fissata peralle 14 ma per tutto il giorno sono ...

Agenzia askanews

Ancora tensioni sulle commissioni di garanzia, alla vigilia di quella che dovrebbe in teoria essere la primadel Copasir. Laè fissata peralle 14 ma per tutto il giorno sono girate voci di un possibile ulteriore rinvio a causa delle frizioni sia dentro l'opposizione che all'interno della maggioranza. Il ...Suprosegue il Blog mafie , da un'idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco ... Caselli e Aliquò) e parteciparono allain cui, su pressante richiesta dell'allora capitano De ... Domani riunione Copasir, ma ancora tensioni e voci di rinvio Roma, 5 dic. (askanews) - Ancora tensioni sulle commissioni di garanzia, alla vigilia di quella che dovrebbe in teoria essere la prima riunione ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...