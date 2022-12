Covid | il virologo Silvestri annichilisce Speranza | “Il lockdown ha creato più danni che vantaggi”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “La semplice realtà, che molti non vogliono ammettere per non doversi rimangiare scelte e prese di posizioni passate, è che” contro-19 “le chiusure hanno funzionato – per quel po’ che hanno funzionato e lasciandosi dietrosocioeconomici e psicologici enormi – solo in conseguenza di un caso fortuito, cioè il fatto che la R0?, il cosiddetto indice di riproduzione di base (ossia il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ogni persona infetta, in una popolazione mai venuta a contatto con un nuovo patogeno emergente), “del virus originale di Wuhan fosse tutto sommato piuttosto bassa e risentisse di certe misure di contenimento”. IlGuidodella School of Medicine della Emory University di Atlanta, a capo del board internazionale dell’Istituto Spallanzani di Roma, analizza così ...

