Ciclismo | Team DSM promuove Lorenzo Milesi | Tobias Lund Andresen e Oscar Onley

RadioCorsaWeb

... secondo anno, Mattia Agostinacchio (Guerciotti Elite; 29'53") sale sul secondo gradino del podio, alle spalle di Pietro Cao (Bosco di Orsago; 29'26", con terzo Francesco Baruzzi (Piton; 29'...Non ci sono delle comunicazioni ufficiali da parte delUAE, l'evento spagnolo ha di fatto sancito la fine dell'attività del 2022. Julbo partner del team Groupama-FDJ Per la seconda parte di stagione vedremo, di sicuro la squadra vorrà andare al Tour con un team forte per poter provare a vincerlo ancora una volta con Tadej e quindi bisognerà meritarsi il posto.Sono state presentate le tre squadre agonistiche del Pedale Senaghese in vista della stagione di ciclismo 2023 che partirà in primavera. Allievi, Esordienti e Giovanissimi, quaranta in tutti gli atlet ...