Attentato scuola Cc di Fossano | chiesto ergastolo per anarchico Cospito | Corte rinvia atti a Consulta

Ergastolo e dodici mesi di isolamento diurno per l'allaallievi dei carabinieri di Fossano (Cuneo), del 2005. E' quanto ha chiesto il procuratore generale Francesco Saluzzo per l'anarchico Alfredo Cospito, attualmente detenuto nel ...... in luoghi deserti, che non dovevano e non potevano ferire o uccidere nessuno', ha aggiunto Cospito , che è accusato di aver partecipato all'allaallievi carabinieri di Fossano, nel ...In aula il procuratore generale Francesco Saluzzo ha chiesto l’ergastolo per Cospito per l’attentato alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano (Cuneo), del 2006 Tensione al corteo per chiedere la ...L’uomo chiedeva ai dimostranti di non imbrattare i muri dell'esercizio durante il corteo per la liberazione di Alfredo Cospito ...