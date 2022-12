Un altro domani | trame dal 5 al 9 dicembre 2022 | Ines sta male

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 4 dicembre 2022) La salute disarà il nucleo narrativo delle prossime puntate di Un, come segnalano ledella soap opera di Canale 5 dal 5 al 9. La donna, infatti, avrà un malore durante un turno di lavoro in libreria e perderà i sensi. Alicia allerterà i soccorsi, mentre, ai giorni nostri, Sergio suggerirà a Julia delle strategie nuove ed alquanto bizzarre per salvare la sua bottega di mobili. L'uomo, in particolare, consiglierà alla Infante uno studio della produttività, ma la sua idea non farà che peggiorare la situazione. Dal canto suo, anche per Tirso la situazione sarà molto difficile in quanto il suo albergo attraverserà una fase di grande crisi dal momento che inizieranno a diradarsi i clienti. L'albergatore scoprirà con sgomento che diversi abitanti ...