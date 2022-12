Traffico Roma del 04-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022) Luceverdenon pomeriggio per ritrovati all’ascolto auto in coda sulla tangenziale est per incidente tra via dei Campi Sportivi e via Salaria in direzione di San Giovanni incidente nel quartiere Montesacro su via Nomentana altezza via Antonio Fogazzaro ancora chiusa per allagamenti via della Marcigliana in prossimità dello svincolo di Settebagni deviato ilprosegue la chiusura per lavori in viale del Muro Torto nelle due direzioni sono chiusi Sotto via del Muro Torto per cui il tratto tra piazzale Flaminio e via di Porta Pinciana è percorribile dall’altro lato che arriva dalla nomentane dal Policlinico trova chiusi gli accessi al tunnel termine dei lavori e riapertura alle 17 code al momento tra piazzale Flaminio via Porta Pinciana domenica ecologica e quindi blocco delper tutti i veicoli più inquinanti nella ...