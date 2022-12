Sevilla FC | il messaggio ottimista di Telles | “Dopo aver pianto | è ora di sorridere”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 4 dicembre 2022) 2022-12-04 15:15:44 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: alexha finito di entrare mondo di Qatar 2022. Il giocatore di Siviglia Ho sofferto nella partita contro Camerun il rottura parziale di II-III grado del legamento collaterale medialeoltre a uno affettazione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. L’ala ha iniziato a trattamento conservativo sul concentrazione del Brasile e una volta stabilizzare l’infortunio si recherà nella capitale Siviglia per iniziare il seconda fase del trattamento. Il giocatore ha pubblicato unsui social pieni di ottimismo. “Le strade non sono dritte, hanno curve. Non tutti i momenti della vita sono felici, ma il lato positivo (e hanno assolutamente sempre il contrappunto alla tristezza) è che...