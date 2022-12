Se vuoi compagnia in videochiamata mentre vai a casa non è 1522 il numero da chiamare

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Quando si parla di violenza subita e di chi può aiutare in questi casi, avere le informazioni giuste è vitale. Ecco perché è necessario – come hanno fatto anche altre redazioni di fact checkers – chiarire che ilnon è un servizio di videochiamate a cui si può trovare qualcuno che, h24, risponde per accompagnare inqualcuno che non si sente sicuro per strada,sta tornando ao andando da qualche parte. L’informazione sbagliata si sta diffondendo sui social – e in particolar modo in un post condiviso su Facebook – con l’immagine di un fischietto rosa, la scritta «DONNEXSTRADA» e il copy: «Sapevi che esiste un servizio che ti faal telefonopercorri una strada che non ti sembra sicura?». LEGGI ANCHE >>> La ...