Grave errore abolire le Province | Feltri | perché la riforma è sbagliata

(Di domenica 4 dicembre 2022) Alcuni anni orsono, il governo, preso da turbe incomprensibili sul piano razionale, illudendosi di migliorare il sistema amministrativo italiano abolì sulla carta le. All'inizio, il provvedimento sembrò sensato, un modo efficace per snellire la burocrazia. A quasi tutti parve una cosa buona e giusta: un ente in meno in effetti e in teoria sembrava che giovasse ai fini della semplificazione delle procedure. Oggi invece ci si rende conto che sopprimere l'istituzione non è servito a niente,di fatto non ha cancellato un bel niente. Lesono state eliminate solo formalmente, in realtà sono ancora lì a svolgere le stesse attività di una volta pur essendo state svuotate da ogni funzione autenticamente politica. Non si eleggono più le giunte e il presidente come accadeva in passato, ma il baraccone continua a ...