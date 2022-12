F1 | è morto Tambay | corse con la Ferrari nell' 82 e ' 83

(Di domenica 4 dicembre 2022) E'l'ex pilota Patrick, 73 anni. Lo ha reso noto la famiglia. Nato a Parigi, ha corso per buona parte della sua carriera in Formula 1. Per due anni fu al volante della, con la ...

E'l'ex pilota Patrick, 73 anni. Lo ha reso noto la famiglia. Nato a Parigi, ha corso per buona parte della sua carriera in Formula 1. Per due anni fu al volante della Ferrari, con la quale ...Il pilota parigino scomparso a 73 anni, fu quarto al Mondiale 1983 ROMA - Lutto nella Formula 1. E'a 73 anni, al termine di una lunga malattia, Patrick, ex pilota di Formula 1 che soffriva da molti anni del morbo di Parkinson. Il parigino approdò in F1 nel 1977 nel Team Theodore, dopo ...Il francese corse col Cavallino nel 1982 e nel 1983, riportando proprio con la rossa le uniche sue due vittorie nella massima serie ...Il pilota parigino scomparso a 73 anni, fu quarto al Mondiale 1983 ROMA (ITALPRESS) - Lutto nella Formula 1. E' morto a 73 anni, al termine di ...