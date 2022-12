Brasile | Rodrygo | «Pronto a sostituire Neymar»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le parole di, attaccante dele del Real Madrid, sul suo ruolo durante i Mondiali 2022 in Qatar Di seguito un estratto dell’intervista de La Gazzetta dello Sport adelper il Mondiale. PAROLE – «Mi sto trovando bene a. Mi è piaciuto muovermi nella sua zona di campo, anche se è una cosa nuova per me. Sono sempree desideroso di dare una mano per la squadra. Contro il Camerun abbiamo fatto una bella partita, ma ci è mancato l’ultimo passaggio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

