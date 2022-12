Adeguamento delle pensioni | +7 | 3% dall' 1 gennaio 2023 Ecco come funziona la misura GUIDA

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Loano Ripresalezioni, in dirittura d'arrivo i lavori didei plessi di Loano ...Gli impianti tecnologici necessitano di per sé di manutenzione e. Abbiamo un piano di rafforzamentorisorse a disposizioneamministrazioni territoriali, per mantenere un ... Rivalutazione trattamenti previdenziali: anticipo e adeguamento Stipendi in aumento fino a 125 euro dal 1° gennaio 2023 per colf, badanti e lavoratori domestici: il governo pensa a un bonus per aiutare le famiglie ...Nel caso in cui non si dovessero trovare accordi alternativi tra associazioni datoriali e parti sociali, che ad oggi sembrano essere ancora lontani, scatterà infatti l’adeguamento automatico delle ...