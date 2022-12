Vlahovic | Inchiesta Juve? Penso al campo | lotteremo per lo scudetto

Alla 'Gazzetta dello sport',ha parlato dell'che ha travolto il suo club, con le dimissioni in blocco del Cda e della dirigenza, compreso il presidente Andrea Agnelli: 'Vediamo ...... non toglie a Dusanla voglia di parlare di Juventus, tra gli obiettivi per la seconda parte di stagione e gli ultimi sviluppi sull'che ha toccato i massimi vertici societari. ...MONDIALI 2022 - Dusan Vlahovic in un'intervista alla Gazzetta dello Sport racconta il proprio stato d'animo dopo l'eliminazione della sua Serbia e parla anche dell'inchiesta che ha travolto il club ...La delusione per l'eliminazione dai Mondiali, senza nemmeno una vittoria e con un coinvolgimento personale tutt'altro che esaltante, non toglie a Dusan Vlahovic la voglia di parlare… Leggi ...