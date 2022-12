Ultime Notizie – Lavoro | Cgia | 63mila disoccupati in più nel 2023

(Di sabato 3 dicembre 2022) Per ille previsioni economiche non sono particolarmente rosee; rispetto al 2022 la crescita del Pil e dei consumi delle famiglie è destinata ad azzerarsi e ciò contribuirà a incrementare il numero dei, almeno diunità. Il numero complessivo dei senza, infatti, nelsfiorerà la quota di 2.118.000. In termini assoluti, le situazioni più critiche si verificheranno nel Centro-Sud: ripartizione che già oggi presenta un livello di fragilità occupazionale molto preoccupante. Napoli, Roma, Caserta, Latina, Frosinone, Bari, Messina, Catania e Siracusa saranno le province che registreranno gli incrementi maggiori. A dirlo è l’Ufficio studi dellasulla base di una elaborazione dei dati Istat e delle previsioni Prometeia. Ancorché influenzata dai rientri ...

Il Sole 24 ORE

In arrivo su Amazon Prime Video dall'8 dicembre in tre puntate (letre dal 15), la serie The ... Quello che ho sentito dire di recente dice, commentando lesugli abusi psicologici e ...TEMI: banditi pordenone furto pordenone inseguimento pordenonefvgpordenone polizia pordenonePerde il controllo dell'auto e si schianta contro il palo del semaforo: ... Ucraina, ultime notizie. G7 e Australia si uniscono a Ue su price cap a petrolio russo Inteso naturalmente come il popolo degli ultimi, dei diseredati, dei veri disperati, non di quei pochi fottutissimi furbi che abusano del reddito di cittadinanza e lo sputtanano, fornendo alibi, ...Di recente durante un convegno torinese, sulla Stampa e poi a Fahrenheit di Radio 3, è riemersa una questione in Italia sempre attuale: quella del rapporto tra lingua e letteratura. La discussione ha ...