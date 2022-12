Ucraina e non solo Il parlamento si muova unito | dice Calovini FdI

Leggi su formiche

(Di sabato 3 dicembre 2022) Venerdì è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la proroga, fino al 31mbre 2023 dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità ucraine. Serve però un atto di indirizzo delle Camere. “Ci aspettiamo un atto di indirizzo del Senato chiaro come quello di questa settimana della Camera”,Giangiacomo, deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo in commissione Affari esteri e comunitari della Camera, a Formiche.net. Quali sono i prossimi passi? Il centrodestra e il governo presieduto da Giorgia Meloni hanno dimostrato coerenza e coraggio. Ora serve un confronto sugli aiuti con i nostri alleati della Nato e con le autorità ucraine, che in questa fase chiedono soprattutto sistemi di difesa aerea. Riuscirete a convertire in ...