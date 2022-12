Quattro ragazzi sono morti in un grave incidente stradale a San Giustino Umbro | in provincia di Perugia

L' costato la vita aa ha sconvolto la comunità di (le due citadine sono attigge) come avvenne quasi 23 anni fa per una tragedia che è la fotocopia di quella attuale: l'11 dicembre del 1999, si legge nelle ...... molto più spesso tra lemura della propria stanza e hanno come unica finestra sul mondo ... Molte volte Hikikomori viene confuso con una forma di dipendenza da internet perché i, non ...Si tratta di due ragazzi e due ragazze: la Fiat Punto su cui viaggiavano è uscita di strada a San Giustino. Quattro giovani, due ragazzi e due ragazze sono morte in un incidente stradale in provincia ...Quattro giovani dell'alto Tevere umbro sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro. Viaggiavano a ...