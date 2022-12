Petrolio | Ceo Kuwait Petroleum | “Continueremo a produrre | concentrati sulla decarbonizzazione”

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – “produzione die l’ultimo barile diarriverà dalla nostra regione ne sono sicuro. Insiamodella nostra produzione e stiamo utilizzando diverse tecnologie per arrivarci”. Ad affermarlo intervenendo al Rome Med 2022 è il Ceo diCorporation, lo sceicco Nawaf Saud Nasser Al-Sabah. In, aggiunge, “abbiamo già diversi progetti ambientali anche per esempio per lottare contro la deforestazione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

