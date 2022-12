Nuove graduatorie sostegno per il ruolo | ci si potrà inserire ogni due anni Requisiti

Orizzonte Scuola

... 'il riferimento all'utilizzo delledei concorsi, si riferirebbe solo aprocedure e nuovi reclutamenti di personale. Per il resto continuano a far fede gli accordi sottoscritti con ...... soprattutto se mancherà il supporto diassunzioni: "I lavoratori, stremati da due anni di ...stabilizzazione degli oltre 400 precari in scadenza al 31 dicembre e dalla proroga delle... Nuove graduatorie sostegno per il ruolo, si potranno aggiungere titoli non inseriti nelle GPS l'ASP di Cosenza può attingere a quella graduatoria, evitando così di avviare una nuova procedura concorsuale con lungaggini burocratiche e relativi costi. Contestualmente, secondo quanto stabilito ...CATANZARO “Nel panorama del nostro Sistema sanitario regionale, la cui disamina è fotografata dalla recente e impietosa relazione della Corte dei conti regionale in tutte le sue criticità, riteniamo c ...