Miss Bolivia 2022 deride le rivali per il loro fisico | tolta la fascia

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 3 dicembre 2022) Fernanda Pavisic, 23enne originaria di Cochabamba, nel luglioha conquistato il titolo di, ma a sorpresa si è vista revocare la vittoria da parte degli organizzatori del concorso di bellezza. La decisione, che ha pochi precedenti per il settore, nasce in seguito al comportamento della giovane, ritenuto poco rispettoso nei confronti delle altre concorrenti che erano in gara. Secondo quanto riporta il quotidiano Los Tempos, la presa di posizione è stata adottata da Promociones Gloria, la società proprietaria del franchising di questo tipo di concorso, che ha valutato con attenzione come procedere prima di arrivare a una scelta definitiva. Alla ragazza è stata così inviata una “lettera di licenziamento” in cui si spiega quale sia la motivazione che ha portato al ritiro della: ...