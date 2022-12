Lazio | fissato l’incontro per il rinnovo di Cataldi

(Di sabato 3 dicembre 2022) Lalavora per rinnovare il contratto del centrocampista Daniloil summit con il procuratore Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ildi Danilostarebbe per entrare nel vivo in casa. Il centrocampista è stato protagonista di un’ottima prima parte di stagione.con il suo procuratore Riso, inizialmente programmato per la prossima settimana, è stato rinviato di 7 giorni. La volontà di entrambe le parti è comunque quella di rinnovare fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

