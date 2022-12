La Primavera pareggia con il Sassuolo

Leggi su seriea24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Finisce 1-1 in Emilia Romagna il match dell’8° giornata di1 contro il. Per la Fiorentina a segno Ciabini, alla sua quarta marcatura personale in Campionato. Vincono anche le prime tre della classe (Roma, Juventus, Milan). La prossima sfida delle gigliate sarà in casa contro il Parma: match importante per provare a staccare il gruppo e a riavvicinarsi alla vetta. RISULTATIInter-Juventus 2-1Napoli-Tavagnacco 3-0Parma-Lazio 1-1Roma-Verona 9-1San Marino Academy-Milan 0-4-Fiorentina 1-1 CLASSIFICA20 Roma19 Juventus, Milan18 Inter10 Fiorentina, Parma8 Verona7, Napoli 6 Tavagnacco, San Marino Academy, Lazio Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.