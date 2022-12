KEVIN OWENS | “Non mi sono divertito durante il periodo da campione universale ”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 3 dicembre 2022)ora è di sicuro una delle superstar di punta della WWE, e per lui ci è voluto parecchio tempo per arrivare nella sua posizione odierna. La sua ascesa al successo è incominciata sin dal suo debutto nel 2014, data dalla quale è riuscito a farsi molta strada diventando multinella federazione di Stamford.è stato anche, run della quale però l’atleta non va molto fiero per via di come è stato sfruttato. Triple H è stato un pilastro importantissimo per l’incoronazione dicomequando, nel 2016, ha messo fuori gioco Roman Reings e Seth Rollins con una Pedigree. Ha avuto momenti divertentissimi assieme al suo migliore amico Chris Jericho, ma, a detta ...