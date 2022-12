Inchiesta Covid | i cinque quesiti ai quali i magistrati cercano di dare risposta

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 dicembre 2022) Bergamo. Sonoaiil pool dibergamaschi, guidato dal procuratore Antonio Chiappani, sta cercando di rispondere nell’indagine relativa alla gestione della prima ondata di Coronavirus, che trasformò la provincia di Bergamo nella Whuan d’Italia, con oltre seimila morti. Come fu gestita la pandemia dentro l’ospedale di Alzano? Come furono trattati i pazienti nell’ospedale di Alzano? Come il virus si diffuse, a partire dal Pesenti Fenaroli, alla Val Seriana? Sarebbe stato necessario istituire una zona rossa nell’area di Alzano e Nembro? Come fu applicato il piano pandemico nazionale? Secondo un articolo apparso giovedì mattina su Il Fatto Quotidiano, la tesi dei periti della Procura di Bergamo è che sarebbe stato utile applicare il Piano pandemico fin dal 5 gennaio del 2020, quando ...