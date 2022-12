Il principe William incontra Biden | presente e futuro a confronto

Leggi su velvetmag

(Di sabato 3 dicembre 2022) Continua la visita dele della moglie Kate Middleton negli Stati Uniti d’America. La coppia si trova lì per la premiazione degli Earthshot Prize, il premio lanciato dall’erede al trono lo scorso anno. Ma ha trovato tempo anche per dedicarsi ad altro, come all’incontro con il presidente degli USA, Joe. Inizialmente non era previsto dall’agenda di entrambe le parti, ma è avvenuto a causa di una fortunata coincidenza. Ile lassa di Galles sono in visita a Boston questa settimana per promuovere la loro iniziativa sul cambiamento climatico. A poche ore dalla cerimonia di premiazione hanno preso parte a diversi eventi legati al cambiamento climatico con il sindaco di Boston Michelle Wu. Kate Middleton ha anche presenziato ad un evento incentrato sulla ricerca ...