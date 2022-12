Germania - Nel 2024 potrebbe crollare il mercato delle auto elettriche

(Di sabato 3 dicembre 2022) Le vendite die plug-inroinentro il: sono le previsioni formulate da uno studio del Center formotive resarch, in base alle quali in quell'anno le immatricolazioni dovrebbero attestarsi intorno alle 362 mila unità , contro le 720 mila previste per il 2022. Dunque, la quota dovrebbe dimezzarsi dall'attuale 27,8% al 14%. Le cause. I motivi di questo declino sono facilmente intuibili e vanno ricercati nella fine degli incentivi statali, già prevista in altri Paesi, e negli alti costi dell'energia, entrambe situazioni che rendono decisamente meno allettante la scelta della mobilità elettrica. Già il prossimo anno, sempre secondo lo studio, si dovrebbe registrare una contrazioneimmatricolazioni, ...

...stampa teutonica all'indomani della seconda eliminazione consecutiva ai gironi Mondiali della. Un fallimento che in terra tedesca non ha nemmeno il rumore della fragorosa sorpresa come...Perché ognuno di noi, ovviamente, ha l'Azzurrocuore. Quando, però, sfortunatamente, accade che ...', ovvero le ragioni che vi faranno preferire la Francia alla Spagna, laall'Inghilterra ...Terminati i gironi di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, è tempo degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La quinta sfida andrà in scena nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre, e vedr ...Esci Privacy Cookie Le vendite di auto elettriche e plug-in potrebbero crollare in Germania entro il 2024: sono le previsioni formulate da uno studio del Center for automotive resarch, in base alle qu ...