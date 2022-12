Tiscali Notizie

... rispetto deiumani, libertà di stampa, di espressione e di manifestazione, assistenza militare alla Russia in Ucraina, e programma, sebbene il nostro paese non figuri tra i ...... Sergio Marchionne , per il quale 'un Paese solo die non di doveri è morto, domina la ... Il presidente di Rcs Urbano Cairo sottolinea l'importanza del, tanto più 'in un Paese cosi ... Diritti e nucleare, dal Med 2022 l'ultima chiamata all'Iran Il 7 dicembre è la Giornata nazionale degli studenti universitari e il Consiglio di sicurezza annuncia la repressione totale in vista di nuove manifestazioni.Kiev: uccisi 13mila militari ucraini, 90mila russi. Putin: «No alle condizioni di Biden per i negoziati». Pacchi insanguinati alle ambasciate ucraine, anche a ...