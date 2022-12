Calcio | Mondiali 2022 Yunus Musah sigla un nuovo record ed entra nella storia degli Stati Uniti

Il presidente della Fifa Gianni Infantino non si perde un match deidi Qatar 2022 e trova anche il tempo per scendere in campo con tante leggende delmondiale. Il numero uno della Fifa è scenso in campo insieme agli ex palloni d'oro del Milan George ...DOHA - Inizia la fase a eliminazione diretta deidi. Le prime due formazioni a scendere in campo sono l'Olanda e gli Stati Uniti. La formazione vincitrice affronterà la squadra vincente tra Argentina - ...Daniel Maldini, figlio di Paolo e attaccante del Milan in prestito allo Spezia, è stato intervistato da DAZN nel format “DAZN Talks”. Queste le sue dichiarazioni: Come ...Gli Orange, che hanno chiuso al primo posto il girone con Senegal, Ecuador e Qatar sono imbattuti da 19 partite al Mondiale contro nazioni non europee ... dopo il gol segnato all'Iran e punteranno su ...