Brutta notizia per Gemma Galgani | il duro colpo che non si aspettava

Leggi su howtodofor

(Di sabato 3 dicembre 2022)per: ilche la dama di Uomini e Donne non si. Era il 2010 quando è entrata per la prima volta nello studio di Uomini e Donne e, da quel giorno, è una delle protagoniste assolute del dating show di Canale 5. Parliamo di, la dama torinese che da ben dodici anni fa parte del Trono Over della trasmissione di Maria De Filippi. Trasmissione dove ha conosciuto diverse persone e vissuto alcune storie d’amore intense (prime tra tutte con Ennio e con Giorgio), ma per il momento niente lieto fine per la dama. In attesa di scoprire se con l’anno nuovotrovi la sua dolce metà, c’è unache riguarda ...