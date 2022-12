Barbara D’Urso | caos in diretta nel suo programma | Ecco cosa è accaduto

(Di sabato 3 dicembre 2022)e ilintelevisiva:è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle conduttrici che con la sua bellezza, la sua fama e la sua enorme professionalità ha conquistato il pubblico di Canale 5 con i suoi show pomeridiani che spesso hanno trattato di temi di gossip e spettacolo, considerati dai sociologi “trash”: ovviamente ci stiamo riferendo a lei,. Tra i programmi condotti dalla donna possiamo ricordare Grande Fratello e gli attuali Pomeriggio Cinque e Live- Non è la. Molte volte il pubblico si trova di fronte a dei veri e propri show che avvengono inaspettatamente, come è successo questa volta....

Sul finire della trasmissione di, ovvero Pomeriggio 5, come di consueto c'è stato il tempo e lo spazio per la rubrica delle stelle dell'astrologa di Canale 5, che ha svelato l' oroscopo del 3 e 4 dicembre . Scopriamo ...Oggiha parlato nella seconda parte del suo programma quotidiano dei vip andati un po' in rovina. E tra gli ospiti c'era anche 'Il Baffo' Roberto Da Crema , che è diventato popolarissimo ...