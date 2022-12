Weekend a Roma con i bambini | mercatini e villaggi di Natale da vedere sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 dicembre 2022). Il primodiè alle porte e l’atmosfera natalizia, con tanto di decorazioni e luci, pervade la città. Ma cosa può offrire la Capitale ai più piccoli? In quest’articolo abbiamo raccolto per voi alcune idee — laboratori, spettacoli, proposte per giocare — per trascorrere un fine settimana davvero indimenticabile in compagnia dei vostrima che potrà emozionare anche gli adulti!diin Italia: quali sono quelli più belli da visitare, date e orari Qualche consiglio per trascorrere ilcon iIniziamo la nostra rassegna dal Christmas Word, ilo dia Villa Borghese. Istallazioni scenografiche, spettacoli ...